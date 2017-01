Finlandia va a ser el primer país del mundo en el que se aplique una especie de Renta Básica Universal, siquiera como experimento. Se han seleccionado a 2.000 personas en situación de desempleo que desde mañana recibirán un ingreso mensual de 560 euros, que continuarán percibiendo incluso si encuentran trabajo o tienen otros ingresos. Los responsables políticos finlandeses explican que, muy en la tradición escandinava, están haciendo pruebas sobre el comportamiento social en aras de modernizar el sistema de Seguridad Social.

En cualquier caso, esta iniciativa ha reavivado el debate en España sobre la Renta Básica Universal. Esta se define como un derecho a percibir una prestación económica del Estado por la mera condición de persona, sin tener en cuenta sus otros ingresos. Responde, según sus defensores, al cambio del modelo productivo en virtud del cual no hay trabajo para todos. No obstante, pese a sus fundamentos teóricos, siempre me ha parecido un debate propio de países ricos y de la época anterior a la crisis.

En España, asistimos a un peligroso proceso de destrucción del Estado social. En él no sólo colaboran quienes consideran que vivirían mejor con un seguro médico privado o un cheque escolar sino también quienes sólo hacen propuestas de gasto, sin valorar su incidencia en las cuentas públicas. En este sentido, las prestaciones horizontales, esto es, percibidas por todos al margen de sus necesidades dañan al Estado social al incluir gastos prescindibles. Me parecería una aberración recibir un ingreso del Estado por ser ciudadano cuando miles de familias no tienen cubiertas sus necesidades básicas.

Por ello, debe sustituirse la Renta Básica Universal por un Ingreso Mínimo Vital para aquellas unidades familiares que efectivamente lo precisen. El Estado ni puede ni debe aportarnos a todos una cantidad económica pero sí debería garantizarla a aquellas familias que, según los servicios sociales, carecen de los ingresos mínimos para desarrollar su existencia. En España, los estudios demuestran que es económicamente posible atender de forma sistemática a las familias en esta situación.

Por tanto, podemos abordar el problema sin experimentos previos y con urgencia. En esta legislatura se debería aprobar una ley en la que se reconozca el derecho a un ingreso mínimo a las familias que se encuentran en situación de necesidad. Es verdad que el Gobierno puede oponerse a la tramitación de una ley de estas características pues supone un aumento del gasto público pero si se le explican bien las cifras no creo que se atreva.