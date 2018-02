Repóquer de corrupción

Este lunes se hizo público que la Fiscalía va a investigar las supuestas irregularidades del PP en la gestión de la televisión municipal (TG7), y, como en los casos de los directivos y directivas ausentes de Emucesa y de la sospechosa venta de Casa Ágreda, este nuevo proceso judicial se produce tras la denuncia presentada por la portavoz de 'Vamos, Granada', Marta Gutiérrez. De este modo, 3 de los 5 procesos que enfrenta el PP local son producto de que el partido granadino está cumpliendo a rajatabla su función local y está defendiendo nuestra ciudad frente al expolio y al mal gobierno que nos han dejado una deuda de 300 millones de euros.

Lo más curioso es que el PSOE, que tiene todas las herramientas del Gobierno municipal a su disposición, no ha iniciado ni uno solo de estos procesos judiciales, más bien al contrario su actitud raya la connivencia y no han mostrado ninguna intención de iniciar las auditorías que prometieron cuando asumieron la alcaldía. Hay múltiples hipótesis al respecto, algunas señalan que quizás se deba a la imputación del alcalde por irregularidades cuando era delegado de la Junta de Andalucía, o quizás al hecho de que algunos casos puedan salpicarles también a ellos, pero casi todas las hipótesis coinciden en señalar que es costumbre en el bipartidismo esconder las vergüenzas de la pareja en el baile de las sillas, no sea que cuando se produzca la alternancia también vengan a revisar lo que han hecho ellos. Imagino los sudores fríos de quienes ahora mismo forman el Gobierno municipal cuando piensen que se podrían revisar al detalle algunas ventas de patrimonio, como por ejemplo el Palacio de Santa Inés que se ha malvendido aceptando compromisos de palabra como si en lugar de un bien patrimonial se tratara de la venta de animales en una feria de ganado.

Esta falta de voluntad para investigar es lo único que puede explicar que más allá de la típica corrupción urbanística, sólo haya procesos judiciales vinculados a la empresa del cementerio o a la televisión municipal. Si en Madrid y en otros territorios infectados por la corrupción del PP gran parte del dinero desviado está relacionado con los contratos de prestación de servicios o con las empresas de aguas, lo lógico es que las sospechas que recaen sobre la gestión del PP municipal, también podrían llegar por ejemplo a la Emasagra presidida por Sebastián Pérez. Así que invito a quienes representan al Ayuntamiento en esta empresa mixta a que realicen una auditoría en profundidad y despejen las dudas razonables para empezar a hablar de normalidad en el Ayuntamiento de Granada.