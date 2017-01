Responder al trumpismo

Cuando fueron contra los mexicanos no hice nada porque no soy mexicano; luego atacaron a las mujeres y no hice nada porque no soy mujer; pusieron límites a los periodistas pero no protesté porque no soy periodista; después fueron contra los musulmanes y quede impasible porque no soy musulmán; cuando vinieron a por mí no había nadie para defenderme. Permítanme esta paráfrasis del famoso poema atribuido erróneamente a Bertold Brecht que me ronda por la cabeza cada vez que escucho al nuevo Presidente de los Estados Unidos. En cada una de sus intervenciones, a partir del America first ataca los principios sobre los que se ha asentado el mundo occidental desde la Ilustración, convertida en programa político con la revolución francesa y la propia revolución americana. Se cuestiona la igualdad, la tolerancia, la libertad de expresión y hasta la libertad religiosa. No es la primera vez que ocurre. El America first ha sido dicho antes en otros idiomas y en otros lugares con consecuencias trágicas. Siempre que este virus de la exclusión y el rechazo al diferente se ha extendido por el mundo ha terminado en catástrofe. Por ello, tenemos motivos para estar preocupados y la obligación de reaccionar.

En cualquier caso, la historia nunca se repite en los mismos términos. La novedad es que este ataque a los principios democráticos que puede desestabilizar al mundo se presenta por este magnate como una guerra comercial en defensa de los intereses estadounidenses. Ocurre que, planteado de esta forma, todos podemos intervenir en este conflicto incluso desde un rinconcito del sureste español, no sólo como ciudadanos, sino también como consumidores. Por supuesto como ciudadanos, alzando nuestra voz en defensa de la dignidad humana y los derechos de las personas, cualquiera que sea su origen, nacionalidad o religión, pero también como consumidores. En esta perspectiva, la ciudadanía de un mundo globalizado tiene sus armas. Hay grandes corporaciones cuyos productos compramos habitualmente que se han puesto incondicionalmente del lado de Trump en esta cruzada. Ahí es donde puede actuar el ciudadano-consumidor como un guerrero del capitalismo global para apoyar a los perseguidos por el trumpismo tanto fuera como dentro de los Estados Unidos. Ni los mexicanos, ni las mujeres, ni los periodistas, ni los musulmanes pueden sentirse solos; debemos dejar solos a los que apoyan a este personaje y a los 'trumpitos' que van apareciendo por el mundo. Y eso está en las manos de cada uno de nosotros, tanto cuando vamos a votar como cuando nos disponemos a comprar.