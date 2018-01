Yuval Noah Hariri es un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén cuyos ensayos se han convertido en auténticos best sellers en todo el mundo. Historiador, homosexual casado y vegano (no sabemos si por este orden) ha conseguido algo francamente meritorio: llevar una materia altamente especulativa, como es la interpretación general de la historia de la humanidad, a las cada vez más menguadas bibliotecas domésticas de la middle-class mundial, esa que ya se viste, alimenta o enamora de igual manera, independientemente de que se ubique en Nueva Delhi, Córdoba o Londres. Sin embargo, el éxito de los ensayos de Yuval Noah Hariri no se limita al gran público y, pese a su estilo a veces un poco pedestre, también son leídos por la intelligentsia más remilgada. En una reciente entrevista, la filósofa y miembro del Consejo de Estado Amelia Valcárcel, quizás la voz más lúcida y amena del feminismo español, confesaba que entre las lecturas que se amontonan en su mesilla de noche se encuentra Homo Deus: breve historia del mañana, la continuación de su gran éxito Sapiens. De animales a Dioses (Debate).

En Sapiens, el historiador judío da una explicación de por qué el hombre ha conseguido ser la especie dominadora del planeta hasta límites francamente abusivos, un proceso que se debió a una serie de avances biológicos (la ruleta de la evolución nos favoreció) y culturales que se fueron dosificando en tres grandes revoluciones: la cognitiva, la agrícola y la científica. La clave fundamental: la cooperación social y la habilidad de construir ficciones asumidas por todos (como el dinero, el socialismo o los derechos humanos). Por el camino, el sapiens ha dejado un reguero de cadáveres, entre ellos el de otras especies humanas que tuvieron la mala suerte de coincidir con nosotros en tiempo y lugar, como los hombres de Neandertal y Denísova, cuyos últimos gemidos aún resuenan en nuestra conciencia.

En general, la obra de Yuval Noah Hariri coincide con una corriente del pensamiento actual, a la que no es ajena el gran filósofo conservador británico John Gray, que ve en el proceso de endiosamiento del hombre y en su absoluta separación de la naturaleza el origen de la situación dramática en la que se encuentra el planeta y, por tanto, también el propio ser humano. La especie humana va camino de morir de éxito y de arrastrar en su caída a toda la Creación. De sapiens a lerdo.