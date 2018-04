Sebastián divide a granada

Los presupuestos generales del estado consolidan el muro del AVE que seguirá dividiendo nuestra ciudad, a diferencia de Málaga, Sevilla o Córdoba, que tienen soterradas desde hace años la mayor parte de las vías que las atraviesan.

Frente a este desprecio el próximo domingo la ciudadanía de Granada acudirá masivamente a la manifestación de las 12 en la estación de Andaluces para que los diputados dejen de plegarse a unas siglas y representen por fin a su tierra. Hago mención al diputado de Ciudadanos, Luis Salvador, que ha participado en anteriores movilizaciones por el ferrocarril y que si no vota en contra de su partido estará apoyando el muro que fragmentará nuestra ciudad.

El problema no es que no haya dinero, el problema es que el gobierno sigue priorizando las inversiones en otras capitales mientras Granada cada año es relegada frente a las "ciudades ganadoras" en la cruel competencia generada por las decisiones de Madrid. El mejor ejemplo son los 3 años de cierre de la vía de Moreda a pesar de estar disponible para viajar a Madrid como siempre hemos hecho.

Desde hace décadas los gobiernos centrales han preferido potenciar las carreteras en lugar del ferrocarril. Cuando una autopista quiebra el estado la "rescata" con dinero público, pero cuando el gobierno señala que una línea de ferrocarril es deficitaria la cierran, como ocurrió hace años con la línea de Guadix-Baza para cuya recuperación destinan una miseria (40.000 euros). La rentabilidad del tren no se puede medir sólo por la relación entre el coste de inversión y funcionamiento y los ingresos, porque si no tendríamos que cerrar casi todas las líneas de AVE que se subvencionan con dinero público.

En el caso particular de Granada, Sebastián Pérez el principal responsable del muro de la vergüenza, además nos quiere vender que la segunda circunvalación acabará con los atascos en el área metropolitana. Que me diga un solo ejemplo en el mundo donde esto haya ocurrido y que sus palabras no las borre el tiempo, porque dentro de cinco años seguiremos sufriendo el tráfico y la contaminación, y alguien tendrá que asumir la responsabilidad de haber gastado el presupuesto en carreteras en lugar de invertir en sistemas de transporte colectivo claramente exitosos como el metro.

Cuando los medios funcionan, la gente de Granada utiliza el transporte público, así que el gobierno debería tomar nota, utilizando las vías existentes para añadir ferrocarril de cercanías a la actual línea de metro y mejorando la movilidad colectiva como ha hecho en otras provincias. Lo demás es seguir engañándonos con un modelo agotado que dificulta nuestras vidas y contamina nuestros cielos.