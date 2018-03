Sensaciones que mueven al optimismo

Sensaciones excelentes las que dejó el equipo de casi todos para la segunda gran prueba, la de pasado mañana en el Metropolitano frente a Argentina. Fue el de Düsseldorf un duelo en el que quedó claro que eran los dos últimos campeones los que pleiteaban. Un partido hermosísimo, de idas y venidas, de rondos inverosímiles por una parte y de galopadas al hueco por la otra con dos goles que resumieron perfectamente cada filosofía.

No quedaba claro quién era el campeón vigente, pues por fases podía uno con el otro. En España apenas se notó la ausencia de su piedra angular, Sergio Busquets, pero eso no quiere decir que no siga siendo el basamento principal del equipo. Entre Koke y Thiago hicieron lo que el catalán hace en solitario, pero el optimismo aparecía cuando el balón llegaba a esa troika mágica que forman Iniesta, Isco y Silva, prestidigitadores indiscutibles que alcanzaron cotas siderales.

Era un toro complicadísimo y España salió espléndidamente del compromiso. Sólo una vez salió por su pie España de sus compromisos en Alemania y jugaba Lángara, conque pensemos en lo que llovió desde entonces y lo meritorio del empate del viernes. Y lo mejor de todo cuanto aconteció en Düsseldorf es cómo el ánimo se viene arriba con vistas a lo que está por venir. Y antes de la gran cita rusa tenemos lo del martes, que es otro toro de cuidado, de mucho cuidado.

Aunque a Messi andan, con mucho tino, reservándolo en beneficio de lo que su club tiene a corto plazo, Argentina siempre es Argentina. ¿Seguirán reservando al mejor jugador de la historia? Mejor que lo haga porque sin él se allanan muchos caminos. Visto lo visto, la sensación es extraordinaria, con Lopetegui aún no se hincó la rodilla ante nadie y Alemania nos ha dejado muy buen cuerpo y hasta con la confianza de que puedan repetirse los éxitos de no hace tanto.