Sexo, drogas y rock&roll

Despedí anteayer a Anita Pallemberg oyendo obsesivamente Time is on my side, una vieja canción de los Stones cuyo título y estribillo (El tiempo está de mi lado) están tomados del Dracula de Bram Stoker, novela epistolar repleta de frases lapidarias, como la que afirma que "un hombre enamorado siempre es vulnerable". La Pallemberg fue una modelo con alma de groupie que se coló en el camerino de la banda londinense durante uno de sus conciertos y ya no salió de allí. Convivió y/o chingatrincó con tres de sus miembros (Jones, Richards y, quizá, Jagger), en una suerte de pasión monogámica coral, y dedicó su juventud al consumo compulsivo de sexo, drogas y rock and roll. Su destino ejemplifica como pocos la paradójica historia de la música que aún colea y que constituyó la banda sonora de la segunda mitad del añorado siglo XX.

Identificado en los 60 con la contracultura, la libertad, el pacifismo y la revolución, el rock ha envejecido ideológicamente muy mal. Tras esa primera década de solivianto, fue usado por las agencias publicitarias de Madison Avenue para crear y exportar unos valores tremendamente conservadores en los que ha apoyado su expansión el turbocapitalismo. El mundo átono y uniformado posterior a la II Guerra Mundial dio paso a un individualismo feroz, en el que se fue perdiendo cualquier sentimiento de pertenencia comunitaria, hasta transformar a la sociedad en "una conspiración contra la humanidad de cada uno de sus miembros". Los pioneros de la insurrección y el derecho a la diferencia acabaron convirtiéndose en insolidarios evasores de impuestos e iconos perversos del sistema. El rock trocó en una industria más de la sociedad de consumo, en un reclamo para atomizar el mundo y vender rebeldía descapotable de pose, botellón y centro comercial. Colaboró en la tarea que ha hecho a algunas personas más libres y a los pueblos más esclavos. Como apunta Thomas Frank en La conquista de lo cool en relación con la estética del hippysmo, desapareció como fuerza contestataria y "pasó de ser la lengua de los marginados a ser el lenguaje de la publicidad".

Jagger y Richards son ahora unos putos millonarios titilantes, aunque yo sigo adorando sus canciones de dos minutos, las mismas que se incluyen desde hace tiempo en el hilo musical de muchos hoteles constelados de estrellas. Anteayer, mientras guardaba luto por su musa oyendo y una y otra vez Time is son my side, me preguntaba como una canción que en un tiempo me hizo sentir tan joven me hace sentir ahora tan viejo y traicionado.