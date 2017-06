Vamos a hacer amigos! Salvada la excepción de algunos periodistas y articulistas, el silencio en torno a lo sucedido en el Centro Lorca es estruendoso pese a que las noticias, todas nefastas, se atropellan. En el edificio de la Romanilla se han enterrado millones de euros, no del Ayuntamiento, la Diputación, la Junta, el Estado o países extrafronteros, sino de los ciudadanos granadinos, andaluces, españoles y nórdicos. Diez años de descontrol que no logran explicar detalladamente ni las instituciones implicadas ni Laura, la sobrina del poeta que preside la Fundación y presidió durante años el Consorcio encargado de la construcción. No se conocen los pormenores del convenio ni los derechos sobre el Legado de la Caixa para resarcirse por la devolución de un préstamo de cuatro millones de euros a la Fundación. No se conoce si Noruega reclamará 3,6 millones adelantados para el equipamiento y la programación. No se conoce si el Ministerio de Cultura ejecutará la petición de 1,6 millones. No se conoce la respuesta a los 2,5 millones que exige Ferrovial. No se conoce si el Consorcio aceptará las explicaciones dadas por Laura en un informe pese a que la Junta y el Ayuntamiento enviaron técnicos a trabajar con ella para intentar cuadrar las cuentas. Y no se conoce la opinión de críticos, catedráticos, especialistas, agentes culturales, novelistas o dramaturgos. Por no conocer, no se conoce ni el parecer de los mil poetas de facebook, que diría el periodista Paco Espínola. Lo único que se conoce es que no se conoce nada y que Cuenca se está jugando el legado, el suyo, el de la transparencia, no el de Federico, que aseguró poner en marcha nada más llegar a la Alcaldía. ¿Por qué?

Antes de convertirse en un avispero, el edificio de la Romanilla estaba destinado a ser la inmensa colmena cultural de Granada, con Laura como abeja reina. A la sombra universal del nombre del poeta se pensaba organizar toda una industria de premios, congresos, exposiciones, conferencias, debates, encuentros, mesas redondas y presentaciones de nivel internacional. Y todo el que se enemiste con quien finalmente se haga con la dirección del Centro intuye que puede quedar sin saborear la miel del panal. De ahí que gente que acostumbra a armar la de Dios es Cristo, saltarse los ojos y emitir declaraciones, manifiestos, discursos, panfletos y artículos por una ridícula subvención o la mala colocación de una tilde no se manifieste ante este enorme dispendio de dinero público. No sea que se pierda la gabela o la promoción del heptasílabo. ¡Esto es Granada! ¡Silencio!