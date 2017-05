El Metro se está haciendo visible durante los últimos meses con su presencia en pruebas para la ¿inminente? puesta en marcha definitiva, pero parece que no nos hemos acostumbrado del todo a tenerlo en cuenta a la hora de circular. Y si no que se lo digan al primer aspirante a sacarse el carné de conducir que ha suspendido por no detenerse ante un semáforo del Metro en rojo. Una anécdota, aunque para el interesado sea algo mucho más importante.