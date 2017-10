Tensión por la izquierda

No se trata de secesionismo, como en Cataluña, pero en el PSOE hoy está en juego su gobierno en la provincia. Eliminado Chema Rueda, que por los pelos no logró los avales requeridos, son José Entrena -actual presidente de la Diputación- y Noel López -alcalde de Maracena- los que se juegan el sillón. Dos formas muy diferentes de entender el partido. El futuro trae a más de uno con dolor de cabeza, no por quien sea el jefe sino por el probable baile de silloncitos.