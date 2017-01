Terrazas bajo cero

En pleno invierno y con una ola de frío sobre nuestras cabezas no apetece más que sofá y manta. Estar al amparo de una estufa y tomar, si es posible, comida caliente. Todo para entrar en calor, sobre todo los más frioleros, porque sigue habiendo gente para la que esto no es frío. Pero hay que seguir haciendo vida, trabajando, estudiando, saliendo, comprando y haciendo gasto. Los restaurantes adaptan sus menús al invierno y hay los que incluso sus terrazas con estufas y mantas. Pero no todos, y ver estos días muchas sillas frías, a la intemperie, es algo reservado para los muy atrevidos. Se quedan vacías, claro.