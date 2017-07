Parece que podrá ser hacia finales o quizá a la vuelta ya de este verano que, presumiéndose abrasador, al menos en sus inicios está siendo algo benigno, por el momento. Sí, la provincia de Granada tendrá un municipio más. Uno grande, el más grande después de la propia capital: Motril, se verá algo aminorado, pues parece que ya, la larga carrera administrativa para conseguir la independencia municipal, cuyo movimiento vecinal se iniciara en 1987, toca a su fin y Torrenueva, aquella que fuera aldea de pescadores y minúscula población, pedánea del gran Motril y que en los comienzos del pasado siglo, rodeada de mar y azúcar, era objeto frecuente de actos generosos de la marquesa de Esquilache, María del Pilar de León y Gregorio; quien mandó levantar a su cargo la anterior y desaparecida iglesia parroquial; va a ser, por fin, municipio independiente, quedando a su suerte y ventura y, como es natural, a la de sus 2.616 habitantes y bastantes miles más de propietarios de la importante cantidad de edificios de pisos, segundas residencias de descanso y veraneo que hacen que, en el estío, la población alcance varias decenas de miles de veraneantes.

Tendrá hasta nuevo nombre pues, al existir otro municipio de igual denominación en la provincia de Ciudad Real, este granadino será Torrenueva Costa y así se hará más justicia nominal, si cabe, al situar donde está, en la costa granadina, aquella vieja torre vigía aún existente y restaurada a la entrada del pueblo y que en el siglo XVIII mandó levantar, junto a otras muchas en las costas españolas, el Borbón Carlos III, aquel al que llamaron 'Mejor alcalde de Madrid' pero que fue, además, un buen monarca que hizo avanzar la nación por los caminos de las ciencias, las letras, las artes y la economía de futuro.

Parece que las tierras y límites ya están medidos y trazados y en resumen, vendrán a ser desde el mar Mediterráneo hasta llegar al camino de servicio de un ramal del canal de la Cota 100 y desde la Rambla de Puntalón hasta llegar a la divisoria de aguas con Carchuna, incluyendo la Playa del Salmonete como integrante de la delimitación. Sobre ese término o muy parecido ejercerá la soberanía el nuevo municipio granadino de Torrenueva Costa.

Eso sí, ya no habrá a quien echar culpas de posibles carencias, de desatenciones u olvidos. El nuevo ayuntamiento de Torrenueva Costa, su alcalde y sus concejales, serán los que decidan las luces, el tráfico, el pavimento y la limpieza de sus calles y plazas. Determinarán el urbanismo, las licencias, las actividades culturales o deportivas, los abastecimientos y servicios diversos. Por eso no queda más que desear de todo corazón suerte y éxitos, torreños, pues el futuro va a ser vuestro y sólo vuestro. ¿O no?