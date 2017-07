Trabajo sin descansoInauguración del metro

La Consejería de Salud sigue trabajando en la 'desfusión'. El nuevo equipo directivo, consejera y gerente del SAS, no sólo ha asumido los compromisos firmados sino que relanza su ejecución. El proceso entra en su recta final y los últimos días de agosto o los primeros de septiembre se iniciarán las obras que permitan los últimos traslados. Se quiere que ya se vean efectos claros de la desfusión a final de año. Además, se va a completar todo con planes específicos para reducir listas de espera y mejorar los trámites y atenciones, algo que sigue generando muchas quejas.

PARECE que el Metro de Granada podría empezar a funcionar este mismo viernes. Sin embargo, de momento es una cábala más. Teniendo en cuenta los constantes retrasos tampoco sería raro que cualquier fecha sea vista con ojos de incredulidad. Esto se ha convertido ya en un "si no me monto no lo creo". Demasiada espera...