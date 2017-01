Trineos, al fondo a la izquierda

La plaza donde se erige la Fuente de las Batallas es, sin duda, una de las más transitadas de la capital. Así, no es de extrañar que haya sido elegida para dirigir a las familias con niños hacia el entorno del Humilladero, al final de la Carrera de la Virgen, donde niños y no tan niños pueden disfrutar este año de una enorme atracción de trineos. Por este motivo, toda la Navidad, un cartel navideño situado al lado de la fuente anuncia este tobogán gigante, situado "al fondo a la izquierda". Lo que no sabemos es sí los padres de los niños que pasean por el centro sucumben a las flechas.