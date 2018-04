Granada está elaborando un proyecto enmarcado en el Plan Turístico de Grandes Ciudades. No estaría mal que en dicho plan se abogara por un turismo sostenible que no expulse a los vecinos. Para ello y dado que el proyecto se realiza con la Junta de Andalucía es tiempo de definir la estrategia para frenar los pisos turísticos. El atractivo de Granada es más que evidente si se analiza el número de visitantes. Pero, sin duda, hay que trabajar para que la ciudad no muera de éxito.