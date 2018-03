Vagos e ignorantes en la Junta

El ex interventor de la Junta de Andalucía Manuel Gómez ha ratificado que las consejerías de Empleo, Hacienda e Innovación, recibieron informes que alertaban de las irregularidades relacionadas con el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas que abonaba la agencia IDEA. Lo noticioso no es eso, sino que la práctica totalidad de los altos cargos que han desfilado ante la Justicia niegan haber leído los documentos o saber nada al respecto. De creerlos, la Comunidad ha estado gobernada durante lustros por los santos inocentes, por militantes de Sevilla, Cádiz y Huelva que no advirtieron el despilfarro ni el choriceo, si es que lo hubo. La necedad grupal explicaría también por qué los investigados desconocieron la inclusión de numerosos intrusos entre los beneficiarios de los fondos y no advirtieron que Granada, Málaga y Almería apenas participaron en el reparto. Si continúa la tendencia, podríamos llegar oír declarar a alguno de ellos que, pese a lo cerquita que trabajaban, se enteró por los periódicos de que Fernández, el responsable de Empleo (la consejería que organizó el sistema) empezó a trabajar en Gonzalez Byass el mismo día de su nacimiento (por un error burocrático) y estaba destinado a recibir un pastizal pese a que abandonó la firma en 1981 (otro error burocrático, claro). Puede que tampoco nadie supiera que empresas que contrataron a la hija recién licenciada de Viera, el antecesor de Fernández, recibieron el maná de cientos de miles de euros.

La unanimidad pasma, con lo que cualquier mal pensado (no es mi caso, Dios y los jueces me libren) podría suponer que muchos acusados han concluido que no hay salvación si no es colectiva y han memorizado un guión que repiten mecánicamente. Mientras se decide la inocencia o culpabilidad de cada cual, queda claro que, en el mejor de los casos, hemos estado gobernados por una tropa de vagos e ignorantes cuya actuación ha mantenido a Andalucía en los peores lugares de todos los rankings: Educación, Sanidad, desarrollo y empleo. Y que los ERE suponen una radiografía del poder andaluz, expresan a la perfección la existencia de una Andalucía de dos velocidades y el hundimiento de provincias como Granada, situada a la cola de la cola de todo lo que no sean faralaes. El enigma no es si hubo una organización dedicada a la distribución caprichosa de los fondos públicos, sino por qué el ser andaluz (especialmente el oriental) ha confiado en semejante banda de ineptos y piensa seguir votando al partido que los eligió según avanzan las últimas encuestas.