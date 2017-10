Se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas". Truman Capote utilizó esta cita de Teresa de Ávila en una novela inconclusa y póstuma donde insinúa que malgastó la vida disfrutando de los placeres que imaginó y persiguió desde joven. El riesgo de que los anhelos más profundos se materialicen y desaten la catástrofe constituye un clásico de la literatura y de la propia historia. W. W. Jacobs magnifica la idea en La pata de mono, un cuento de terror en el que los protagonistas, una pareja de ancianos y su hijo, ven arruinada su existencia después de que un forastero les permita satisfacer tres deseos mediante un ritual mágico. Y la vida cotidiana arroja muestras constantes de ello, como el suceso del señor obsesionado con su obesidad al que le toca la lotería, emplea parte del dinero en una liposucción y muere en la mesa de operaciones. Semejantes casos de cumplimiento caprichoso del destino, y algún otro que no citaré, me han venido a la memoria tras contemplar la euforia desatada en el seno del unionismo español después de que Puigdemont, atemorizado por la fuga de empresas y la enemiga de los líderes europeos, frenara, disimulara o edulcorara la declaración de independencia de Cataluña.

Los adalides independentistas están lamiéndose las heridas, pero no han desistido de sus fines y cuentan con cientos de miles de personas dispuestas a seguirlos en la aventura por más que pueda suponerles una contrariedad económica. A ambos lados del Ebro hay gente que piensa con las entrañas y Rajoy, por tanto, deberá medir mucho su réplica a la respuesta que reciba el lunes. Es seguro que esa contestación (quizá ambigua en grado máximo) esconderá una trampa: abrirá la puerta a una reacción desproporcionada que permita recuperar el terreno perdido, pasar de nuevo del "España nos roba" al "España nos odia" o al "España nos pega", y presentar ante Europa al pueblo catalán como víctima de un Estado totalitario. Conviene, pues, convencer más que vencer, preparar una oferta sincera de diálogo (reforma constitucional, Estado federal, referendo pactado…) y no perseguir la humillación absoluta del adversario. ¿El 155? ¡Lo activó Puigdemont al declarar la independencia! Si Rajoy se deja llevar por la tentación del abismo, si actúa pensando que apenas se juega votos en Cataluña, puesto que no los tiene, y que golpeando fuerte obtendrá un enorme rédito electoral en el resto del país, nos encontraremos rodeados por los verracos de los dos nacionalismos… en el peor de los escenarios posibles.