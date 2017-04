Todo por el aceleradorPresión a Salud

Granada lo apuesta todo al acelerador, el único gran proyecto que tiene esperanzas de conseguir. No hacerlo sería un jarro de agua fría. Porque traer la sede de la Agencia del Medicamento se sabía difícil desde el inicio de la carrera. Pero hay más apoyo, unión y requisitos con el acelerador. Pero no hay que relajarse y los expertos ya piden continuidad en el apoyo para no perder puntos. Vaya a caer el proyecto a última hora.

LOS movimientos críticos vuelven a presionar a Salud. Amenazan con lo que más daño hace, volver a las protestas y a las calles. Salud ya ha dejado claro que cumplirá y que tiene que cumplir tiempos para volver a los dos hospitales. Pero no le dan margen.