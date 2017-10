Si el Rey dijo que "vivimos momentos muy graves para nuestra vida democrática" porque "desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía" y "han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado", quebrantando "los principios democráticos de todo Estado de Derecho" y situándose "totalmente al margen del derecho y de la democracia" para "quebrar la unidad de España y la soberanía nacional", ¿a qué está esperando el Gobierno? ¿A que el lunes el Parlament celebre el pleno que podría declarar la independencia? ¿A que ante este otro hecho sin vuelta atrás, tras otros muchos que tampoco la tenían, el PSOE no tenga más remedio que sumarse al PP y a Ciudadanos en un bloque constitucionalista?

El Rey expresó con claridad el llamamiento a la "responsabilidad de los legítimos poderes del Estado [de] asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía". ¿Cómo interpreta el Gobierno estas palabras que son, nada más y nada menos, que un mandato del Jefe del Estado? A las 24 horas de ser pronunciadas, nada ha pasado. Bueno, sí: que Puigdemont y la CUP anuncian la proclamación de independencia en los próximos días. ¿Estás ahí, Mariano?

Tengo para mí que si el Rey se ve obligado a comparecer otra vez, lo tendrá que hacer de uniforme. Alfonso Guerra, que hasta donde yo sé no es un delegado en España de la señora Le Pen, ni un nostálgico del franquismo, ni un cabeza rapada de extrema derecha, lo ha dicho alto y claro: "Esto es un Estado de Derecho que tiene que utilizar sus instrumentos… La gente se escandaliza de las cargas policiales porque mentalmente aún viven en la dictadura... El Estado sólo usa su fuerza legítima… ¿Que se sienten con Puigdemont? [en alusión a la propuesta de Sánchez] ¿Nos habríamos sentado con Tejero? ¡Jamás! ¿Diálogo con los golpistas? La República lo resolvió mejor… Me parecería fatal que el PSOE no apoyara el artículo 155 de la Constitución… ¿Enviar el Ejército a Cataluña? Depende, si las fuerzas del Estado no son suficientes, quizás tendrán que enviarlo". Repito: ¿Estás ahí, Mariano?