La posibilidad de que Tabarnia -la Tarragona y la Barcelona constitucionalistas- se separe del resto de Cataluña para formar una Comunidad Autónoma más de España por la vía del artículo 143 CE está poniendo bastante nerviosos a los independentistas. No sólo porque ya son legión los seguidores de Tabarnia, sino también porque otros se han atrevido a usar sus propios argumentos contra ellos. Y es que ¿con qué cara les dicen ahora a éstos que no tienen derecho a independizarse porque su territorio es indivisible y está indisolublemente unido, cuando ellos es precisamente lo que pretenden?

Pero la minoría de independentistas, que por obra y gracia del método D`Hondt va a seguir teniéndonos en jaque a 45 millones de españoles, se merece que le den de su propia medicina, y que los dejen en el independentismo más raquítico y caduco, el de la Gerona y Lérida profundas. Ante esta amenaza, la progresía independentista más rancia ha optado por descalificar a los "fascistas" de Tabarnia, porque cuando no se tienen argumentos frente a los otros, la salida es el insulto. Y es que para ellos Tabarnia es una broma de la ultra derecha más radical que no hay ni tan siquiera que plantearse.

Eso mismo nos ocurre a los defensores del territorio histórico de Granada, nos llaman fascistas, puigdemones, separatistas, provincianos, catetos… solo porque queremos que se nos apliquen los artículos 143 o 144 CE para conformar nuestra Comunidad Autónoma. Y lo último, se dice que esto es una broma. Así lo expresó Nativel Preciado en una tertulia. Pero no, esto no es ninguna broma… Y el que no le guste al sevillanismo más rancio no lo convierte en ninguna broma.

Porque no es ninguna broma la anulación que durante 40 años viene sufriendo este territorio a causa de la voracidad de Sevilla. No es ninguna broma que aquí ni llegan trenes, ni hospitales completos, ni TSJ completos, ni que no gestionamos ni la Alhambra ni Sierra Nevada. Ni tampoco es broma que las gentes de este territorio histórico desatendido, empobrecido y ninguneado en nada nos identificamos con el jolgorio y la jarana de los mi arma, el arsa, el quillo y los señoritingos engominaos y enquistados en las poltronas políticas que nos teledirigen desde la Giralda.

Y como no es ninguna broma y es completamente legítimo y constitucional querer conformar nuestra propia autonomía, que dejen de subestimar a quien pretende la gestión eficaz y autónoma de los intereses de Granada para llevarla al lugar que siempre nos correspondió por derecho propio.