El bus, en el punto de mira El metro eterno

El transporte urbano se ha convertido, sin duda, en uno de los principales quebraderos de cabeza de la ciudad. Al agujero económico que el sistema supone anualmente al Ayuntamiento se suma ahora otro frente: los trabajadores amenazan con una huelga en pleno Corpus para conseguir una subida del IPC en sus sueldos. Solo queda confiar en que la negociación y el diálogo se impongan para que los ciudadanos no vuelvan a ser los damnificados.

ESTÁ claro que las infraestructuras no son el punto fuerte de la ciudad. A falta de ocho días para que acabe el mes, la Junta dice ahora que no se ve capaz de dar una fecha exacta para que el Metro comience a funcionar. Quizás esta debería de haber sido la postura más acertada desde el principio, pero la ciudad ha visto una vez tras otra cómo se hacían promesas que no se cumplían y ahora ya, Granada no se cree nada.