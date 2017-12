Sin camino

Se cumplen las peores previsiones: el 22, cuando nos despertamos, el independentismo seguía ahí. La 'jugada maestra' de Rajoy tras aplicar el 155 y convocar elecciones ha resultado un fiasco. Las cargas del 1 de octubre, el encarcelamiento de parte de los líderes secesionistas y el simulacro de exilio de Puigdemont y algunos de sus consejeros han nucleado a los partidarios del "adeu España" y han vencido a la política del miedo y la fuga de las sedes sociales de las grandes empresas. Hay más conclusiones: ganan las derechas (la catalana y la española que encarna Ciudadanos) y se derrumban las izquierdas. El PSOE paga carísimo su apoyo al PP y pierde definitivamente el cinturón rojo, Barcelona y su periferia industrial. Y Podemos cae, aunque el daño se avecina mayor en las próximas elecciones generales, donde serán muchas y muy poderosas las voces que lo acusarán de haberse situado más cerca del independentismo que del destino común de los pueblos peninsulares. Rajoy (sin autoridad moral debido a los graves casos de corrupción que acosan a su partido) es un peso muerto: ha fracturado España con una política que ha aumentado terriblemente las desigualdades y no ha sido capaz de imaginar la dimensión del problema ni de mover ficha para paliarlo. En seis años en el poder nos ha legado una nación poco atractiva y ha cuadruplicado el número de indepes. Hoy son legión los "muy españoles y mucho españoles" y los muy catalanes y mucho catalanes.

Aplicar el "hágase justicia y húndase el mundo", usar la ley como única arma donde se debería haber usado antes la palabra, ha llevado al país a un cul de sac, a un callejón sin salida. Ya se anuncian nuevas acciones judiciales, pero ninguna política. Ni amago de negociación ni reforma de una Constitución que se ha trastocado cuando ha interesado a los grandes poderes económicos. Igual hay que ir construyendo una cárcel para internar a dos millones de personas. Hoy, más que nunca, se hace bueno el viejo adagio oriental repetido hasta el hartazgo: "Un tonto toma un camino, el camino acaba y el tonto sigue". No es eso lo que airea la propaganda oficial. Pero crucen la frontera, lean las ediciones digitales o de papel de Le Figaro, Le Monde (Francia), Le soir (Bélgica), Frankfurter Algemeiner Zeitung (Alemania), The National, The Guardian (Reino Unido), New York Times o Washington Post (EE UU). Todos coinciden: "Golpe independentista", "Cataluña partida" y España con una grave crisis cardiaca. ¡La verdad en cueros!