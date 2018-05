"Nuestra casa es una muy muy muy linda casa". ('Our House'. Crosby, Still, Nash & Young)

DESCONOZCO -es obvio, no son mis amigos, no nos hemos visto en la vida y creo que así va a ser para siempre- si Pablo Iglesias e Irene Montero han oído alguna vez la canción Our House, de CSN&Y. Puede que sí: en el hilo musical de Ikea o de Leroy Merlin planificando su futuro a través de pasillos conductistas. La política tiene mucho de bricolaje. La política es bricolaje puro. Pregúntenle a cualquiera del PNV. Los vascos son unos fieras con la llave Allen: aquí monto una estantería firme para sostener los presupuestos españoles frente a una robusta y recia mesa camilla en la que dar golpes de identidad abertzale.

Bueno, puede que hayan escuchado la canción en la alcoba después de. O durante. No, durante no; durante no se oyen más que gruñidos y jadeos aunque suene música de fondo. Tal vez alguna frase... Hay todo un catálogo que va de la ñoñería a la burricie. En fin, como cantó otro grupo legendario: dejémoslo estar.

Lo de arriba, música. Ahora, en esta parte baja del artículo, literatura. ¿Han leído Iglesias y Montero a David Grossman? Dijo muy certeramente en una entrevista el escritor israelí: "Los mayores dramas de la historia de la humanidad no ocurrieron en campos de batalla, en palacios o parlamentos. Sucedieron en cocinas, en dormitorios o en cuartos de niños". En efecto. Ya se verá el domingo si drama sí o drama no, pero lo del chalé de Galapagar se coció fijo en el dormitorio.

Más o menos así:

-Pablo, aquí en lo de tu tía abuela ya no estamos a gusto. Necesitamos una casa más grande. Con los niños...

-Si se puede...

-Sí, yo creo que sí. Podemos.

-Sí. Podemos.

Y al notario a firmar. Ahítos.

Y aquí se impone la necesidad de una explicación ufológica del fenómeno. Periodísticamente no alcanzamos. Ni de lejos. Creemos que podemos hacerlo pero se nos va. Es imposible, porque la cosa se pone de marcianos cuando deciden convocar a las bases para que decidan si la pareja líder tiene que quedarse -con Pablo susarrándole a Irene "Voy a encender el fuego mientras colocas las flores"- al frente del partido. Así que es puro Expediente X, un asunto para los agentes Mulder y Scully... No, es algo mucho más nuestro, que estamos en España: en verdad es para Iker Jiménez y su señora Carmen Porter. Es cosa de Cuarto Milenio.