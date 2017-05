La Federación de Cofradías ha desafiado la prohibición municipal y mantendrá la velas encendidas en los casi 70 cortejos que ocuparán la ciudad tras la Semana Santa. La decisión se compadece poco con la caridad cristiana y no da a Dios lo que es de Dios ni a Cuenca lo que es de Cuenca. La cera derramada en la calzada provoca resbalones continuos, arriesga la vida de los motoristas y obliga a un Ayuntamiento arruinado a usar el dinero de todos, también el de los descreídos y el de los que apenas llegan a fin de mes, para reorganizar el tráfico, potenciar las labores policiales y atender la limpieza callejera. Costaleros, penitentes y creyentes toman el centro de la ciudad durante los ocho días que van desde el domingo de Ramos hasta el de Resurrección, y la ciudad lo acepta de buen grado por respeto a las creencias religiosas y por su efecto beneficioso sobre un sector importante de la economía como es el turismo; pero los hermanos mayores no pueden actuar todo el año como si la ciudad fuera suya, sin poner ningún tipo de control a manifestaciones que, en ocasiones, no superan las cien personas y que martirizan a demasiados vecinos. La solución es sencilla: reducir la trompetería, funcionar con velas eléctricas y costear ellos, o los empresarios del ramo afortunado, la retirada inmediata del cerumen.

Pueden también los capillitas hablar en arameo o vestir trajes de piel de camello, pero no mantener la esencia y la tramoya de la fiesta en los mismos términos de la Edad Media, cuando las calles eran de tierra y se circulaba a pie o a caballo. La mayor de las tradiciones consiste en que las tradiciones cambien y se adapten a los tiempos. Por lo demás, y visto con los ojos de un gran pecador, de un cristiano sin Dios, pero lector habitual de la Biblia, este desinterés por la suerte ajena y esta ostentación de la piedad rayana en el paganismo parecen muy poco evangélicas. Cristo vino al mundo para universalizar la salvación y no para ganarse la medalla al mérito turístico ni para que lo volvieran loco con un meneo de tres meses. Por lo demás, alabó las buenas obras frente a la liturgia, animó a dar limosna sin tocar "la trompeta" y dejó dicho: "No seas como los hipócritas que prefieren orar (…) en las esquinas de la plazas para exhibirse entre los hombres". Ya vale con el contradiós. Hala, menos montar el cirio. ¡Y a leer un poquito a Mateo!