La ciudad del turismo

La Semana Santa más cálida desde que existen registros ha llenado Granada de turistas hasta casi colapsar las calles y las barras de los bares. Las televisiones no han tenido que mostrar la imagen del cofrade desconsolado porque su cofradía no puede salir a la calle por un inoportuno aguacero. Pero no sólo del cofrade vive el turismo, las casas rurales y las playas se han llenado de personas que han cambiado el incienso por la sal del agua. En una ciudad aislada por tren y que tendrá que esperar todavía un año para la llegada del AVE, la gran afluencia de turistas es más sorprendente por el aumento exponencial de extranjeros. El turismo sigue siendo la gran fortaleza de la provincia a la espera de que fructifiquen proyectos como la Mesa por la Industrialización o de que se acaben de una vez las canalizaciones de la Presa de Rules para que la agricultura puede despegar en la Costa. Granada se ha llenado con el reclamo de las vacaciones y la Semana Santa, justo en unos días en los que la oferta cultural también se fue de asueto. ¿Ciudad del Rock? ¿Ciudad de la Literatura? ¿Ciudad de la Ciencia? Más bien Ciudad del Turismo.