La ciudad de los vientos congelantes no pierde paseantes

Ayer no había un sólo rincón en Granada capital donde las almas pudieran refugiarse de esa 'brisa' que hacía peligrar los centímetros de piel que quedaban fuera de gorros y abrigos. Pero el turismo no hay quien lo pare, y ya se sabe que los viajeros están hechos de otra pasta: una que no sucumbe a la congelación. Pocas cosas pueden parar a un visitante ávido de vivir esta ciudad en todas sus dimensiones. Puede ser que esta chica estuviera buscando su hotel, para después de dejar su equipaje lanzarse a conocer un lugar que ni helado pierde su encanto.