El colchón de la incomodidad

Los especialistas recomiendan dormir ocho horas y hacerlo con calidad. Un buen colchón es esencial para conciliar el sueño y no sufrir dolores de espalda o cervicales. En cambio, a veces ocurre que se compra un colchón en cualquier tienda, y no tenemos como trasladarlo hasta casa: lo cómodo pasa a ser incómodo, y el peso recae sobre los hombros en caso de no tener coche para llevarlo. Paso a paso, de forma lenta y continuada, y sobre todo, con mucha paciencia, el colchón recorre la ciudad y llega a su destino para hacernos más fáciles las horas nocturnas.