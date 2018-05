¿Por qué no contratan a las mujeres?

No tengo una respuesta certera para ello, sólo elucubraciones que me llevarían a deducciones erróneas y políticamente incorrectas. Saber el motivo por el cual los consejos de administración compuestos en un 84% por hombres no aumentan definitivamente la presencia del talento femenino requiere de un estudio inexistente. ¿Es cuestión de falta de ética, de profesionalidad, desaire, por temas personales, machismo, desinterés o desconocimiento de la existencia del valor de sus compañeras? Sólo el 16% de mujeres ocupamos puestos en los consejos de empresas en España pero únicamente el 4% están dirigidas por ellas, según Deloitte. Datos del EGM revelan que sólo una mujer es la directora de uno los 15 periódicos de papel más leídos del país. De los 20 diarios digitales más visitados solo tres son dirigidos por mujeres. En cambio la Asociación de Medios Informativos cuenta que de 80 periódicos impresos sólo 8 tenían a una periodista al frente, y en tres una mujer es la gerente. Si nos centramos sólo en los medios de comunicación y la organización de las televisiones y radios, de unos 84 directivos de primer nivel en compañías como Astresmedia, Mediaset, RTVE, Movistar TV, Ser y Cope, Productoras de Televisión, solo 13 son mujeres. Éstos son los datos nacionales. Pero no se sabe con exactitud ni el número de mujeres columnistas frente a los hombres. Ni se ha contabilizado el número de mujeres contertulias en radio y televisión. Son estudios pendientes que ayudarían al avance de la igualdad 50-50 y no por una cuota, sino por el buen desarrollo democrático pues es necesario divulgar la opinión femenina. Aplaudo el manifiesto lanzado por medio centenar de académicos y profesionales, hombres, quienes se niegan participar en actos donde no haya un número igualitario de mujeres expertas: https://sites.google.com/view/nosinmujeres. Para difundirla han creado una cuenta de correo electrónico (nosinmujerestuiter@gmail.com) y un perfil en Twitter (@No_Sin_Mujeres), que ya suma más de 750 seguidores. La FAPE apuesta "por contribuir a visibilizar a la mujer en los medios informativos y no sólo como víctima sino como experta, directiva o deportista, ya que considera que éste es el camino para contribuir a la igualdad de género que debería ser una de las aspiraciones de la sociedad española". No es por la cuota, es un derecho democrático y una necesidad para el Estado. Entonces, ¿por qué no contratan a las mujeres?