¿Por quién dobla el muñidor?

La convención sevillana del PP debería ser anunciada por el tío de la campana de la Mortaja. El muñidor, sí, porque la cosa se le está poniendo cada vez más fúnebre y negras fuerzas parecen haberse conjurado para sumar el bofetón judicial germano y el mastergate de Cifuentes a un mal momento interno, una difícil coyuntura nacional y el ascenso de Ciudadanos. El insólito rumbo que toma lo de Puigdemont, con la jueza del Tribunal de Schleswig-Holstein saltándose a piola los hechos documentados, la reclamación de un juez del Tribunal Supremo español y la de la Fiscalía alemana, da alas internacionales a la bufonada catalana y fuerza a los bufones que la interpretan.

Lo de Cifuentes pinta cada vez peor tras la intervención del rector de la Universidad Rey Juan Carlos el pasado jueves. "Yo no voy a dimitir por sencilla razón de que no he cometido ninguna ilegalidad ni he mentido" dijo Cifuentes al llegar a Sevilla casi a la vez que el rector desmontaba su línea de defensa al afirmar que "no consta el acta" de la defensa del trabajo fin de máster, "pese a que su archivo sea obligatorio", no le ha sido remitida la memoria del trabajo y ni tan siquiera "se puede confirmar" que su defensa haya tenido lugar.

No estuvo muy acertada Cospedal en su intervención en la convención sevillana al hacer un llamamiento "a defender lo nuestro y a los nuestros". ¿Qué es lo nuestro: los intereses del partido o los de España? ¿Hasta dónde debe llegar la defensa de los nuestros? Lo de defender lo nuestro suena a intereses caciquiles y a partitocracia. Lo de defender a los nuestros suena endogamia o tribalismo y tiene como eco el desdichado "Luis, sé fuerte" de Rajoy. También llamó Cospedal a "cerrar filas ante las malas artes de los adversarios". ¿Qué pasa cuando esas "malas artes" consisten en denunciar malas prácticas de altos cargos de su propio partido. algunos de ellos ya condenados?

Al igual que el PSOE, que también está como está, el PP es clave para la estabilidad de España. Ciudadanos es un partido prometedor, pero aún verde, afectado de hiperliderazgo (recuerden lo que pasó con UPyD, que era aún más prometedor) y aún no preparado para asumir responsabilidades nacionales (recuerden el aluvión de advenedizos en el PSOE tras su triunfo de 1982, y eso que era centenario). Por el bien de todos, conviene que pase la era Sánchez y que el PP se resane y renueve cuanto antes.