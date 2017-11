Cuando el Parlamento catalán aprobó las leyes, ausente la oposición, que dieron lugar a una declaración unilateral de independencia, los soberanistas partían de datos equivocados, como poco a poco, la dura realidad les ha demostrado. Ni la UE reconoce a Cataluña como nación independiente, ni las 2.000 empresas que se están marchando de Cataluña han vuelto a casa. Tampoco la maniobra del Gobierno catalán, de sacar de España su problema, internacionalizándolo, con el pretexto de la falta de democracia en España y la acusación de que aquí se violan los derechos humanos, se la han creído las instancias internacionales a las que, según ellos, tenían el derecho de ir. La única realidad es que el president de la autonomía y cuatro de sus consejeros se fueron a Bélgica con lo que, de momento, han evitado la cárcel de la que disfrutan otros consejeros de su gobierno. Lo que sí es cierto, como decía uno de los fugados, que en tiempos de Franco, en cuanto se llegaba a Perpiñán se estaba seguro y ahora, en cambio, hay que volver.

Otra equivocación ha sido acusar al Reino de España de falta de democracia, lo que les ha hecho perder toda credibilidad. El Parlamento Europeo se niega a recibir a Puigdemont y sólo lo recibirá si lleva un permiso expreso y escrito del juez instructor de su causa. Se queja Puigdemont de que Europa mire a otro lado cuando en Cataluña se ha dado un golpe de Estado y le ha replicado el presidente de la Comisión Europea, Juncker, que los que violan la ley son los que no respetan el orden constitucional español. Como escribe el ex presidente Borbolla, parece que están jugando a las casitas.

La vuelta a la realidad de que la independencia no es posible, no la quieren aceptar. Pero no se conforman con menos. Ni la política del diálogo que preconiza la portavoz del PSOE o la cesión ante los independentistas, soslayando la ley, que es la propuesta del portavoz del PNV, resolverían la cuestión. Se les ofreció que si retiraban la DUI, el artículo 155 no se aplicaría. Y el Gobierno catalán seguiría en el poder y convocaría las elecciones, a su conveniencia. El portavoz parlamentario del PP les ha advertido que si después de las elecciones del día 21 de diciembre, en aplicación del 155, volvieran a las andadas, proclamando la independencia, el Gobierno español no vacilaría en volver a aplicar el artículo 155, porque este artículo de la Constitución es para el cumplimiento forzoso de las obligaciones que las leyes imponen a las autonomías o para la protección del interés general. Así, que ya lo saben.