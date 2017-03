Los que no se enteran

Volvió el ex alcalde Torres a realizar el paseíllo de esa picota moderna que es el pelotón de la prensa a la puerta de los juzgados y de nuevo vemos que la epidemia de amnesia sobrevenida se ha adueñado de nuestros referentes públicos, una enfermedad que tiene entre sus damnificados a gente como la infanta desmemoriada, la señora de tal o cual banquero corrupto hasta las cejas, o chorizo ya convicto o, y esto es novedad, alcaldes como el nuestro que, oye, dirigen equipos de los que hablan maravillas todo su mandato pero que ahora nos enteramos de que, según parece y cuenta el investigado, no soltaban prenda de lo que hacían con las cosas de todos. En este caso, con planes urbanísticos con presupuestos multimillonarios cuyas cuentas, oh sorpresa, nunca eran visadas por el jefe y responsable último de lo que hicieran.

En Granada esto empieza a ser sospechosamente habitual entre los gestores. Jefes así de ciegos desarrollan una fe santa en sus colaboradores que ni les revisan las cuentas. Véase si no la ignorancia sobrevenida de Laura García Lorca en el presunto desfalco realizado por su gerente en ese Centro Lorca 'enlorquecido' aún sin fondos del poeta en cuyo honor se levantó, un espacio sin sentido con sus joyas documentales custodiadas en Madrid hasta ver si en Granada alguien se entera de lo que se hace con el dinero, ciudad surreal donde 3,8 millones de euros se despistan sin un parpadeo y luego nadie sabe, ni contesta, o dice que todos eran unos malos menos él, y así todo como de chiste lacerante para la gente honrada y responsable que en este país sí que se entera de lo que pasa con lo que administra.

En los cursos que se imparten de gobernanza pública, que sé que se llevan buena parte de los recursos públicos, no estaría de más que impartiera una asignatura tipo Revisión de lo que hacen los de abajo o algo así pero más elaborado. O simples cursos de memoria, no ya histórica, sino de esos que combaten el Alzehimer. Más que nada por no quedar luego todo un ex alcalde y ex senador ante el pelotón de periodistas como una infantita impune y ya sin honores, una de tantas figuras públicas que dicen que las cosas nimias "las lleva mi marido", mientras un país entero se revuelve de indignación ante tanta amnesia interesada, deliberada, impune.