Un gobierno mediocre

Se ha publicado el Índice de Calidad de Gobierno (EQI) de las Regiones Europeas 2017. Un exhaustivo y detallado informe dirigido por los profesores Victor Lapuente y Nicholas Charron, miembros de The Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo. Y les anticipo que salimos bastante malparados. La calidad del gobierno es la capacidad de implementar políticas de forma imparcial, no corrupta y de manera eficiente y se suele cuantificar con índices basados en evaluaciones de expertos. En cambio, este informe que va ya por su tercera edición tras las de 2010 y 2013, se apoya en las opiniones de los ciudadanos recogidas a través de setenta y ocho mil encuestas. El EQI refleja la percepción directa que tenemos en áreas de servicio público como sanidad, educación y aplicación de la ley y como señalan sus autores en la Introducción, hay países europeos, entre ellos España, donde las respuestas son muy significativas ya que los gobiernos regionales se eligen directamente por los ciudadanos, disponen de presupuestos propios, recaudan impuestos y deciden la aplicación del gasto sin intervención directa de los gobiernos nacionales, más allá de la lógica coordinación y el respeto a la norma constitucional.

Uno de los objetivos fundamentales de la UE ha sido buscar la convergencia en el bienestar de sus ciudadanos, vivan donde vivan. Para dar cumplimiento a ese objetivo prioritario ha dedicado y dedica, ingentes fondos de cohesión. Sin embargo, parece que la tendencia actual, y así lo recoge este documento, es la de un aumento de la divergencia regional en términos de crecimiento, productividad y empleo. Esa realidad que, en algunos países podría ser achacable al gobierno nacional, en otros tan descentralizados como España o Alemania, es responsabilidad directa de sus gobernantes regionales. Pero además, el informe avisa sobre una clara divergencia entre regiones españolas. Andalucía y Valencia pierden calidad de gobierno mientras mejora en las del norte. Todos somos conscientes de que la mayor o menor redistribución de la riqueza, el desarrollo económico y la calidad de los servicios públicos en Andalucía está en manos, casi exclusivamente, del gobierno andaluz. Pues la Andalucía imparable de la vieja propaganda de la Junta aparece en el mapa como la región con la peor Calidad de Gobierno de España y casi a la cola de Europa. Algo tendrá que decir el PSOE-A. Supongo.