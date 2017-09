La gratuita defensa de Lopetegui a Villar

Lopetegui está agradecido a Villar y lo defiende públicamente. ¿Es eso malo? Pues no tiene por qué, ya que ser agradecido es de bien nacido, aunque sea políticamente incorrecto levantar bandera por un presunto delincuente. En la presunción de inocencia cabe defender al imputado, sobre todo si ha hecho algo por ti sin incurrir en ilegalidad alguna. Lopetegui es el seleccionador por designio de Villar y peor sería que alanceara al moro muerto.

Sí es discutible que eligiese una noche tan de fiesta como la del sábado para una defensa que nadie le pidió. No venía a cuento salir a una defensa de forma gratuita, sin que nadie le pidiese opinión sobre un asunto tan feo. Por ejemplo, me parece mejor la acción de Lopetegui que la de tantos paniaguados que vivieron de lo que les derramaba Ángel Villar. Nauseabunda postura la de esos que estuvieron a su sombra para morder ahora la mano del que durante un tiempo les dio de comer.

Con todo esto no quiero que se me vea como un predicador que habla ex catedra y con la infalibilidad en su valija. Aunque las pruebas parecen concluyentes, aunque es mucho lo que huele a podrido, no precisamente en Dinamarca, convendría dejar que el tiempo ponga en su sitio al mandarín. Mientras tanto, surgen posicionamientos como el del seleccionador nacional que pueden parecer chocantes, pero hay que ponerse en su caso y comprender que obra por gratitud.

No debería, por tanto, hacer casus belli de la opinión de un hombre agradecido. Mejor el agradecimiento que el cambiazo de esos directivos que le bailaron el agua al abogado que fue futbolista de élite. Las lanzadas al moro muerto son tan repulsivas que la defensa de Lopetegui es como un soplo de aire fresco, o se consideraría, mejor aún, un soplo de aire fresco si alguien le hubiese instado a contestar. He ahí el único pero a tan encendida defensa, que nadie le preguntó al respecto.