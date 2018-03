¿Qué hace Rajoy?

La pregunta que me hago en esta columna me viene rondando desde hace meses, desde que la crisis del llamado "proceso" catalán se agudizó al final del verano pasado. Me quedé esperando a que alguna iniciativa política surgiera desde la presidencia del Gobierno. Y sigo esperando. Ninguna confianza tengo en que a Mariano se le ocurra algo más que esperar que la justicia haga su trabajo y aplique con sentido común las leyes, aún soportando el excesivo garantismo de nuestro sistema judicial. Esperar que Mariano haga algo es perder tanto el tiempo como esperar que los dirigentes del proceso rectifiquen. Entiendo que el partido de Rivera haya borrado del mapa de Cataluña a los populares. Ahí comenzó mi duda sobre si Mariano sabe hacer algo. Y en las últimas semanas mis dudas han crecido.

¿Tiene Mariano, el presidente, alguna acción pensada para dar respuesta a todos los problemas que se le plantean? ¿O simplemente le pasa la pelota al ministro de Hacienda para que diga que como no hay presupuestos nada se puede hacer?

La bochornosa diferencia de sueldos entre policías autonómicas y Policía Nacional y Guardia Civil es un problema de presupuesto. Y parece que la de otros muchos funcionarios. ¿No hay nada de decisiones políticas en ello? Las protestas de los jubilados por la miserable subida de pensiones también dependen de los presupuestos. La bajada del poder adquisitivo de los funcionarios, año tras año, también depende del dinero del reino. Mariano, ¿Para qué te queremos? ¿No estaríamos mejor sin presidente del gobierno? ¿Nos bastaría con tener un administrador general de presupuestos? ¿Es incapaz el gobierno de pactar POLÍTICAMENTE unos presupuestos con otras fuerzas que no sean los independentistas de siempre? Claro que ya no se conforman con los millones, ya quieren su propia caja. Miro a Alemania y envidia siento.

Y para dar respuesta a la pregunta inicial, no tengo más que contemplar la sorpresa que se ha llevado Mariano ante las movilizaciones de las mujeres trabajadoras y posteriormente de todos los pensionistas. Tendrás que hacer algo Mariano, aunque lo tuyo es no hacer nada. O te mueves o te arrastra la corriente. La opción de dejar pasar el tiempo mucho me temo que ya no te sirve. Rajoy no hace nada con la excusa de no tener presupuestos, eso pensaba yo hace algún tiempo, pero los tiempos cambian y me temo que la respuesta es otra. Mariano no hace nada como si confiara en que nada hay que hacer. Para eso no quiero un presidente, al menos a este. Vale.