Desde que Pedro Sánchez ha abierto la veda de las 'naciones' de España, afirmando que al menos hay tres: Cataluña, País Vasco y Galicia, ha puesto a huevo que el que quiera pedir una nación pueda hacerlo y nadie pueda negársela.

La cuestión es que a este carro de las futuras naciones ya se quieren apuntar muchos, el primero, el candidato a la secretaría general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, que ya se ha apresurado a decir que Madrid también es nación en este estado plurinacional que pergeña Sánchez, que por cierto, solo ha esbozado para contentar a los tirios catalanes, porque los demás hemos estado bien hasta ahora con la Carta Magna de 1978, miento, hubiéramos estado muchísimo mejor sin el diseño ideado para la entelequia autonómica tal y como se hizo y en lo que ha derivado.

El caso es que el PP está ya también entrando al trapo de la enjundiosa reforma constitucional, no sé si por convicción in extremis o por parecer más progres y tolerantes que nadie a 20 días del 1-O catalán, y eso que el bochorno del pasado miércoles en el pleno del Parlament ha sido lo mejor que le podía haber pasado a Rajoy, y a todos, en los últimos días en relación al procès. Pero en esta situación -hasta Margallo ha dicho que hay que reformar la Constitución-, los dinosaurios socialistas del 'paleontoandalucismo' recalcitrante y sevillanista, ya han salido a la palestra a decir que quieren fosilizar la gran Andalucía. Por eso Mario Jiménez no quiere ni oír hablar de las naciones sanchistas, vaya que se les caiga el castillo de naipes y el chollo que disfrutan desde hace 40 años. Y Moreno Bonilla, como buen vástago del sevillaneo hispalense, engominado y señoritingo, tampoco quiere que le mienten a la bicha.

Pero, abierto el melón, siguiendo con los símiles culinarios, que haya café para todos, pero del bueno, también para Granada, que más derechos históricos y territoriales tiene que todas las naciones enumeradas tan ufana como procazmente por don Pedro.

Lo dicho, a huevo, para 'naciones' dentro de España, la nuestra…