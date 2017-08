Sé cuando inauguran el Metro

Para la gente común la puesta en funcionamiento del metro, también llamado tranvía ligero por el ritmo vertiginoso de su construcción, constituye un misterio indescifrable. Sí, tan indescifrable como la definición que nos daban en la escuela cuando sólo existían los tranvías y un metro era un metro: la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre. Para mí, no. Para mí la fecha de estreno está clara, porque funciona con la misma lógica que mis biorritmos desde que la vida me convirtió en autónomo, en emprendedor a la fuerza, en déspota y esclavo de mí mismo. A ver. ¿Yo cuándo me acuesto? Cuando me da sueño. ¿Y cuándo me levanto, niña? Cuando me despierto. Con el Metro sucede igual. ¿Cuándo se inaugurará? Cuando se monten en él Susana Díaz, Francisco Cuenca y el consejero de Fomento y declaren que funciona a pleno rendimiento. ¿Y cuando funcionará a pleno rendimiento? Ah, eso ya responde a otra lógica, la de las obras del AVE, la construcción del hospital del PTS o la reapertura del Museo Arqueológico. Ahí lo puntual es levantar las calles, eternizar las molestias, expulsar a los transeúntes y arruinar a decenas de pequeños empresarios, como ha sucedido en Camino de Ronda.

¡Al Metro! La previsión era que la línea inicial se inaugurara en 2011, o sea que llevamos seis años de retraso. Y, en pruebas, cuatro meses; mientras que en Málaga y Sevilla se necesitaron hasta ¡treinta días! De pérdidas tampoco anda mal, cuesta únicamente 12.900 euros diarios a los ciudadanos. A la empresa, no; porque la empresa se llama Avanza y lo dejó todo bien firmado con la Junta. Así que, por muchas jornadas que se pierdan, tendrían que pasar al menos diez años para igualar la indemnización del Nevada. Y eso es imposible porque el Metro tiene fecha límite de inauguración: mañana, pasado, en seis meses, cualquier día antes de las próximas elecciones autonómicas. Para entonces la presidenta tendrá que haberse subido en él, aunque se baje después y nos tiremos algún mes más de ajustes. Todo dentro de lo normal, de lo que ya en los 90, si la memoria no falla, el compañero Ruiz Molinero llamaba Unidad de Velocidad Granada. ¿Cuatro meses en pruebas? Granada lleva en pruebas siete lustros, los mismos que la Comunidad Autónoma. En ese tiempo ha logrado convertirse en una minúscula cola de ratón. En vez de un Metro tendrían que habernos ofrecido un milímetro. ¡Necesitamos tan poco! ¡Pero ellos son tan generosos!