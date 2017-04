El karma y el aparcamiento

Generalmente el karma se interpreta como una ley cósmica de retribución, o de causa y efecto. Es decir, el karma viene a ser lo que uno recibe por los actos que realiza, por lo que muchas veces se vuelve en nuestra contra. El conductor de este vehículo estacionó en una plaza de minusválido, no sabemos si porque lo es o no. En cualquier caso, algo malo debió hacer (si no es minusválido, ya sabemos el qué) porque cuando volvió se encontró que un camión había tirado el árbol sobre su coche, y si no, que esté tranquilo, que entonces pronto recibirá buenas noticias: el karma se lo devolverá.