Algo más que un lema Mejor tarde que nunca

La decimonovena edición de la gymkana urbana de Granada tendrá una misión bastante más importante que entretener a los jóvenes. Este año el evento se desarrollará bajo el lema 'No es no,que parte del no no entiendes' e incluirá pruebas en las que se trabaje la igualdad. La formación y la concienciación para evitar casos de violencia sexual debe ser una materia transversal en la que más le vale a toda la ciudad ponerse a trabajar muy en serio si quiere cambiar algunas conductas espeluznantes entre nuestros jóvenes.

EL área de Economía del Ayuntamiento ha contabilizado más de 112 millones de euros de dudoso cobro, un dinero del que es mejor olvidarse a la hora de elaborar un presupuesto. Convendría poner todo el empeño en intentar recaudar la mayor cuantía posible antes de tomar otras medidas más serias para el bolsillo ciudadano.