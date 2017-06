Y llegó el temido mes de junio

Seguro que pensaban que el período de exámenes no llegaría nunca pero ya hoy es 1, de junio. Y por eso ha llegado la hora de poner a punto apuntes que se han ido quedando atrás, de mandar cuatro mensajes de socorro que imploren aquellos de esas clases a las que no fuiste, dehacer trabajos que podían llevar entregados hace meses pero que mejor todo a última hora. Porque para qué preveer con tiempo que junio llegaría y se jugarían la vuelta a septiembre. Pero en realidad, ¿qué universitarios serían si no le temieran al mes de junio?