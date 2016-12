El mal tuitero

Con esta tiranía de lo breve que avanza silenciosa, a los que nos gusta la charla distendida, las películas con palomitas y bebida o los cortejos a la antigua nos vamos sintiendo poco a poco fuera de este siglo. Vamos a tener que crear alguna plataforma social o día de los derechos del lector/espectador extensivo o alguna tontería de esas para poder así convertirnos en minoría y poder optar a subvenciones a las películas con intermedio, los romances longevos o los novelones.

Porque lo breve impone dogmas y ya hasta las introducciones a una charla o los preliminares en el sexo van creando mala fama en este reinado de la inmediatez urgente en la que como te pases de los 120 caracteres o los 3 minutos en un video el personal cambia de página, de pareja o de conferencia como si huyera de las garras del infierno.

Lo han definido como 'presentismo' o dictadura de lo inmediato. El término no me gusta pero me vale para acotar eso que aceptamos como imperativo de los tiempos, para alegría de los ansiosos, impacientes, eyaculadores precoces, lectores del Reader Digest o picaflores a los que se ha sacado de la marginalidad para convertirlos en ejemplos vivientes de este ritmo de clic de ratón y fibra óptica.

A este paso, llegas cinco minutos tarde a la cita y puedes encontrarte una denuncia en el lugar acordado, algo que en Granada pondría fuera de la ley a la mitad de la población y a parte de la otra. No te digo ya si empiezas 15 minutos tarde un acto, que entonces te arman la pira directamente delante de tus narices.

Los tiempos de la literatura (o lo que es lo mismo, de la vida vivida en sus zonas mas hondas) no son los de Internet, ni los de las editoriales y, si me apuran, ni siquiera los del propio escritor, esa reliquia en los ambientes urgentes, un currante más sabedor de que la gracia del mar de la inspiración no se encarga como las pizzas, sino que hay que invocarla y esperar a ver si se dejar ver si hoy toca.

Lo del tuit -que ni practico ni me importa- es reducir la comunicación a titulares de prensa. Y así no hay quien transmita matices, contrastes y contradicciones de la experiencia. De tanto narrar en breve (los micros relatos son tendencia) igual te vas abreviando y vives tan inspirado y fugaz como pasa un tuit, que no es ni cosa.