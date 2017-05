Una mascota de bolsillo

Paseaba junto a su dueño por la Carrera de la Virgen y no podía ser más gracioso. Caminaba inseguro entre las cientos de personas que cada día se cruzan en este céntrico enclave de la capital donde se mezclan granadinos y turistas. Todos se paraban a verlo aunque, y comentar que quizás, no tiene edad para estar en la calle. Parece pequeño, casi de bolsillo, y es posible que debiera estar con su madre. Pero la vida no siempre es como debería. Y, este perrito ya ha descubierto el pavimento. Y, en realidad, con sus ojos curiosos, parece que le gusta.