Otros másteres

Del PSOE uno esperaría, al menos, cierta prudencia antes de soltar mandobles peperos por culpas que también arrostran su propia vergüenza. Sé que es mucho pedir, pero no es obligatorio olvidarse de hacerlo. Corruptos tiene muchos. Y que cada progresista aguante su vela.

Han acusado al PSOE de recibir ayudas financieras para sus campañas electorales de empresarios levantinos, con tufillo a Gürtel socialí al más puro estilo tráfico de influencias. Un máster del engaño y la hipocresía.

Pedir que Cristina Cifuentes dimita por su hinchazón curricular presunta, hace que nos preguntemos sobre hechos similares en otros barrios. Exigencias de hoy del PSOE que no fueron exhibidas en idéntica proporción cuando el engaño fue propio. Sus respuestas de entonces demuestran que la ley del embudo es el artículo uno del programa socialí.

Francisco Javier López, el exlehendakari Patxi, afirmó ser ingeniero industrial pero no era cierto que hubiera acabado la carrera. Cómo olvidarnos de Pepiño Blanco, alias "Zapatero vendrá en AVE a Granada en 2007", que quiso parecer más ilustrado llamándose abogado, cuando en verdad no pasó de primero de Derecho. O de Elena Valenciano, que alardeó de ser licenciada de dos carreras. Lo cierto es que no acabó ninguna: ni Políticas ni Derecho. La web del PSOE exageraba del excordobés de Iznájar y catalán de Cornellá José Montilla llamándolo licenciado y experto economista. Pues ni licenciado, ni experto. Buen socialista y poco más. Y ahí siguen todos, como Errejón, demostrando que sus engaños becarios o curriculares no les merman su vergüenza. Cobrando de europarlamentarios, diputados o senadores. El postureo curricular es un socorrido camino de políticos flojos, fútiles y jetas.

Otro máster, andaluz y socialista, es el del enchufe laboral, esa tela de araña que araña del presupuesto público. No le negarán sobresaliente cum laude al PSOE colocando afines en la nómina pública. Faffe, Egmasa… La administración paralela. Ahí, más que un máster, tienen una escuela.

No, no se trata de exculpar a una, acusando al resto. Todo político mendaz debería dimitir sin falta. Pero la mentira no es más tolerable según el origen ideológico del mentiroso. Hay que poner en evidencia a quienes quieren parecer ejemplares entre troleros, teniendo también sus cuentos de bolero.