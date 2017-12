Granada siempre ha sido particular y muy suya, de ahí lo de la malafollá. Y para suya, la manía o moda que han adoptado los políticos que la rigen en los últimos tiempos, que cuando no saben lo que hacer con un tema, o simplemente no se atreven a tomar una determinación, el as que sacan de la manga es montar una mesa de estudio o negociación. Vamos, una patada hacia adelante. La última, la creación de Mesas de Empleo en los distintos barrios.