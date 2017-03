La misa de La 2

Pablo Iglesias debe estar sufriendo desde niño. Ser comunista y ateo y apellidarse Iglesias suena a viejo chiste escolar del tipo "el colmo de un monje es tener malos hábitos" y cosas así. Pero no desesperemos, el líder providencial de la izquierda revolucionaria lleva, además, el nombre de quien tras perseguir cristianos, murió decapitado por Cristo. Lo último de Unidos Podemos -ese conglomerado de comunistas y marxistas de todo jaez, siempre tan preocupados desde hace un siglo por las libertades individuales como las de expresión, religión o conciencia- ha sido una Proposición No de Ley para eliminar la retransmisión dominical de la Santa Misa de la parrilla de La 2 de TVE.

Argumentan -es un decir- que se hace para no privilegiar a una parte de la sociedad y para que la TV pública sea plural, aconfesional y acorde a la Constitución. Y otra vez, la crema de la intelectualidad comunista demuestra su inanidad intelectual, su incultura y su obsesión con la Iglesia Católica. No parece muy plural eliminar de la televisión que pagamos todos -incluidos los católicos- a una parte muy importante de la sociedad española. No hay privilegio alguno, pues TVE ofrece espacios religiosos de todas las comunidades reconocidas por el Estado como son judíos, protestantes y musulmanes. Y por último, para cumplir nuestra Carta Magna, bastaría con que la flor y nata del marxismo patrio se leyera, alguna vez, su artículo 16 y entendiera qué significa aconfesional y cómo el estado se obliga a mantener relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

TVE hace lo mismo que otras televisiones públicas europeas como la RAI o la RTP a la que, ni siquiera el actual gobierno portugués tan de izquierdas y tan del gusto de Podemos, apoyado por el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista, ha hecho una solicitud similar. Pero además, la Santa Misa es un servicio social dirigido a aquellos ciudadanos católicos que por algún motivo no pueden acudir a la iglesia y que debe ofrecerse al igual que otros similares. Ciudadanos que sólo pretenden ejercer las libertades que les reconoce esa Constitución tan manoseada como poco respetada por líderes y votantes de Podemos. Puede que lo que pretenda el ínclito líder de la revolución permanente sea cambiar la Santa Misa por algún programa tipo Aló Presidente, en el que nos contaría lo que le susurre al oído Hugo Chávez convertido en pajarito.