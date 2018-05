La moción de Sánchez

Al conocerse la sentencia sobre el caso Gürtel, que en alemán significa "Correa", apellido de uno de los condenados, cuya imagen adquirió relevancia cuando fue fotografiado vestido de chaqué en el Monasterio del Escorial como testigo de la boda de la hija del presidente del Gobierno y del PP José María Aznar, el líder del PSOE, Sánchez, consideró de extrema urgencia presentar una moción de censura y citó a la comisión ejecutiva del PSOE a las 11 de la mañana del día siguiente, para decidir. Después de cursarse las convocatorias, debió considerar que la urgencia era incluso más que extrema, porque la moción se había presentado una hora antes de la anunciada en la convocatoria, de manera que lo que había que decidir ya estaba decidido. No existe constancia de que ningún convocado se quejase de la inutilidad de su desplazamiento, ni menos aún que, como escribe el periodista Tapia, las firmas de los diputados que deben rubricar la moción de censura, como mínimo 35, se tomaran del almacén existente para una emergencia. Se usaron todas y no el número mínimo exigible, con lo que los diputados del PSOE no pueden presentar otra moción de censura en este periodo de sesiones. En los nuevos estatutos del PSOE se establece como obligatoria la consulta a las bases sobre acuerdos de gobierno en los que intervenga el PSOE. Se supone que para incumplir el precepto estatutario tan reciente, Sánchez invocaría, otra vez, la extrema urgencia del caso. El secretario general del PSOE se propone presidente del Gobierno con la promesa de convocar elecciones tan pronto pueda desarrollar una agenda social que no ha concretado.

Como es conocido, para que prospere la moción el PSOE necesita sumar los votos de 91 diputados para, unidos a sus 85, llegar a los 176 que constituyen la mayoría absoluta. Según ha anunciado el líder del PSOE "no negociará con nadie, pero hablará con todos". Ya ha anunciado Pablo Iglesias que puede contar con los 71 votos de Podemos y hasta el momento ningún otro partido ha manifestado que votará a Sánchez sin compensaciones. Pero esto no ha impedido anunciar a los de ERC que le exigirán un cambio en Cataluña, y el PDeCAT concreta pidiendo la libertad de "presos políticos, vuelta de los exiliados y no criminalizar el derecho a la autodeterminación". C's cuenta con los votos necesarios, no para presentar ellos solos una moción de censura, pero con sus 31, sumados a los que cuenta el PSOE, más los de Podemos, la moción prosperaría. Entretanto, la Bolsa baja y la prima de riesgo sube. (Continuará).