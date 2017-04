Indignidad frente a dignidad. Indigna es la bufonada etarra de mañana y el vergonzoso acto preparatorio protagonizado por quienes se autodenominan "artesanos de la paz": el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, el secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, el secretario general de ELA, Adolfo Txiki Muñoz; y junto a ellos representantes de Podemos Euskadi, Podemos Navarra, IU, LAB, Geroa Bai, UGT, CCOO y, asombrosamente -o no tanto: están desquiciados-, el Partido Socialista vasco. "Es un espectáculo lamentable -ha dicho Fernando Savater en alusión a los socialistas- que partidos constitucionales que tienen muertos de ETA se presten al paripé absurdo para dar un respaldo a la izquierda abertzale". Al PP ni tan siquiera se le ha ofrecido la oportunidad de negarse a participar en este acto repugnante, lo que le honra; se le ha excluido sin tan siquiera informarle de su preparación, contenidos y celebración.

Frente a esta indignidad está la dignidad del manifiesto Por un modelo de fin de ETA sin impunidad impulsado por Savater, Consuelo Ordoñez, Maite Pagazaurtundúa, Joseba Arregi, Teo Uriarte, Martín Alonso y Luis Castells, y al que se han sumado -hasta superar las 4.500 firmas- ciudadanos anónimos y personalidades como Fernando Aramburu, Jorge Martínez Reverte, Andrés Trapiello o Azúa.

Este manifiesto por la dignidad, tan distinto de la vergonzosa comparecencia urdida por todos los partidos y sindicatos vascos -incluidos los socialistas, insisto- menos el PP, exige una "respuesta clara e inequívoca" a la "mediática y propagandística" entrega de armas tras la que se evidencia una operación de autoblanqueo beneficiosa para los etarras y sus cómplices por acción u omisión. Los epígrafes que articulan su texto resumen su mensaje: "Por un fin de ETA sin impunidad", "No al proyecto político de ETA", "Sí a la justicia, no a la impunidad", "Sí a la verdad, no a la falsificación de la historia", "La política penitenciaria no debe convertirse en una política de gracia" y "Por un final de ETA basado en la dignidad".

Savater, al presentarlo, habló tan claro como suele: "No se debe tolerar que ETA cambie las armas de matar por las de falsificar el sentido político de su derrota… La mayor corrupción política de este país ha sido el terrorismo, por lo que no se puede admitir que los corruptos que han practicado, apoyado y se han beneficiado del terrorismo ahora saquen rédito".