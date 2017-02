¡Que se mueran los guapos!

Ahora toca "coser", dijo conciliadora Susana Díaz tras el comité federal en que abrieron en canal a Pedro Sánchez. Y su gente entendió perfectamente el mensaje: ha sido resucitar el ex secretario y ya lo están cosiendo a puñaladas. Tras la exitosa reaparición de Sánchez en Dos Hermanas, a Juan Cornejo, secretario de Organización del PSOE andaluz, le faltó tiempo para acusarlo de demagogo y falaz. Después hizo apología del feísmo y largó: "Hay quien se mira al espejo y se cree el más guapo del mundo. Yo no, ese no es mi fuerte". ¡Vale! ¡De acuerdo! ¡Lo creemos! ¡Salta a la vista! ¡No hace falta que lo jure! ¡Que no insista! Pero esto de revolcar a alguien por guapo supone una forma de discriminación inversa, y revela el desasosiego de Susana Díaz y todos los susanícolas ante las primarias que se avecinan. Porque a Sánchez lo lucieron como a una preciosa inutilidad, como a un rey merovingio, hasta que pregonó que no apoyaría un Gobierno de la derecha. Sí, Susana Díaz lo eligió por guapo y por lo que le suponía de tonto, pero a la hora de la verdad prefirió casarse con Rajoy, que es feo, viejo y con dinero.

Para buena parte de la militancia, el ex es un hombre transfigurado, aureolado por la derrota, mucho más atractivo y cercano que Susana Díaz (y, si lo miras con mucho detenimiento, hasta más guapo que Cornejo). Recurriendo a Ortega, Pedro Sánchez era él y sus circunstancias, las mismas circunstancias que lo han cambiado, puesto que uno es primero padre y después hijo de su destino; uno hace su biografía, pero su biografía también lo hace y lo deshace. En términos de imagen, al cabo lo que cuenta, el guapo se ha vuelto interesante. Pedro el Breve, o el Altísimo, como le llamaban con chanza, ya no es el mismo, ha iniciado un camino sin retorno y no tiene otra que prometer la regeneración del PSOE y su giro hacia a la izquierda. Si gana, no dejará prisioneros. De ahí los nervios de Susana Díaz, que vive su peor momento político y ve como los planetas, las estadísticas y las informaciones se alinean en su contra. Su popularidad ha caído y su gestión está siendo cuestionada, cuando no calificada directamente como nefasta. El rumor, en ocasiones "la antesala de la noticia", afirma que las dudas la asedian y se plantea volver sobre sus pasos para ganar tiempo y evitar el duelo a muerte en las primarias.