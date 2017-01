La muralla Zirí del siglo XI sigue olvidada por la historia

Desde que el verano pasado se anunciara que, de cara al mes de septiembre del año pasado, comenzarían las obras para rehabilitar la histórica muralla Zirí de Granada, aún no se han colocado siquiera los primeros andamios para dar el pistoletazo de salida. La intervención de este legado del siglo XI fue impulsada por el Ministerio de Cultura, que cuenta con un presupuesto de 1.227.658 euros, se estimó que estaría finalizada el próximo año 2018. Da la sensación de que, si no hay posibilidad de cobrar entrada para ver un monumento, esa obra no vale la pena acometerla.