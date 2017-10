Nada nuevo en Cataluña

Si se preguntan qué pasa en Cataluña y quieren perspectiva, el periodista andaluz Manuel Chaves Nogales nos puede servir de notario. Sus crónicas y entrevistas en Ahora nos ofrecen una foto de Cataluña parecida a la actual, aunque las circunstancias sean tan distintas. Ochenta años no es nada. [Chaves Nogales, uno de los grandes periodistas del siglo XX, será recordado el martes en la Fundación Cajasol de Sevilla, con la presencia de su hija Pilar, su nieto Anthony y el académico Pérez Reverte].

En diciembre del 31, ocho meses después de su intento de proclamar la República Catalana, Francesc Macià se confiesa con el periodista sevillano. Su pensamiento trasluce cosas. Iluminismo: "Basaba mi confianza en que el pueblo catalán, consciente de su propia personalidad, sentía verdaderamente el ansia de libertad. Toda la trayectoria de mi vida la determina esta confianza ciega, en el pueblo catalán". Separatismo: "Bajo el régimen monárquico, que nos prohibía nuestra lengua, nos quitaba nuestra bandera y procuraba ahogar nuestros más íntimos sentimientos, yo era separatista". Elitismo: "Si los obreros obtuviesen el poder, se encontrarían incapacitados para ejercerlo, por su falta de instrucción y capacidad política".

En marzo del 36, año y medio después de la segunda proclamación fallida de independencia, Lluís Companys, tenía una charla distendida con Chaves. Un resumen nos permite encontrar frases escuchadas estas semanas. Pacifismo: "Usted ha visto el espectáculo que dio ayer el pueblo de Cataluña. El pueblo en libertad… no era esa fiera sin instintos que temían o decían temer los hombres de la derecha". Estabilidad económica: "No vamos a cegar estúpidamente las fuentes de riqueza del país con aventuras gubernamentales". Determinismo: "¡Qué me importa a mí ahora la impopularidad!.. Nada me desviará de mi línea de conducta".

En su crónica tras el triunfo del Frente Popular [Front d'Esquerres, en Cataluña en torno a ERC] en las elecciones de febrero de 1936, Manuel Chaves se muestra fascinado por el entusiasmo de los catalanes. "En ninguna región de España se sabe lo que es el entusiasmo popular si no es en Cataluña… Para anticipar algo de lo que pueda pasar, habrá que buscar no a las masas que gritan entusiasmadas en un momento dado y vuelven luego a sus tareas de siempre, sino a los hombres representativos del pensamiento de Cataluña, porque estos hombres a veces arrastran tras ellos a la multitud".

Es la hora de la multitud, ahora de nuevo.