Un país diferente

Escribo mirando al futuro y cuando termine de redactar estas líneas, es probable que aún no sepa el resultado de la moción de censura, pero sí que sabré con seguridad que este es un país distinto y que esto no estaría ocurriendo en un país democrático porque su presidente ya habría dejado el cargo hace tiempo. Pero no, el presidente de nuestro gobierno, tras leer los contundentes términos de condena en los que se expresa la primera sentencia del caso Gurtel, no se ha ido a su casa para liberarnos al menos de la vergüenza de su permanencia en el puesto.

No, eso habría ocurrido en un país decente, pero este no lo es, este es un país distinto y por eso se celebra una moción de censura de incierto resultado.

Aún mientras escribo y sigo sin saber el resultado, unos y otros ponen condiciones en las que nada ocultan y dejan claro que por encima de todo está sus intereses, personales o de partido que viene a ser lo mismo, olvidando que nuestro país lleva siendo gobernado por una banda criminal desde hace años, muchos años para que este sea un país decente, y que todos esos años, unos y otros han huido de la responsabilidad de poner coto al uso mafioso que el PP ha hecho del Estado con el único fin de lucrase y lucrar a sus amigos.

Por eso asisto, mientras escribo, sin demasiado interés al desarrollo de esta nueva comedia. ¿Por qué ahora? ¿no sabían ya que estas y otras cosas estaban ocurriendo desde hace años?¿No se habían dado cuenta del insultante crecimiento de los beneficios de la banca a costa de la pobreza de la población?¿De la fortaleza delictiva de los monopolios energéticos?¿Tampoco habían notado como el turismo depredador en manos de fondos buitre está destruyendo nuestras ciudades?¿No eran conscientes del criminal deterioro de la salud, de la educación, de las infraestructuras públicas..., en beneficio de inversores privados?¿De la irresponsable fragilidad del estado de las autonomías, de la punible pérdida de libertades, del retroceso del estado de derecho, de las deficiencias de nuestra justicia, de la inseguridad jurídica de nuestra sociedad, de la manipulación de la televisión pública, del uso partidista de las fuerzas de seguridad, del papel preponderante de la Iglesia en el ordenamiento de la sociedad civil...?

¿En serio que hacía falta esta condena para una moción de censura y no esas otras cosas que nos hacen tan distintos en esta desequilibrada Europa que nos ha tocado vivir?